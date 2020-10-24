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24.10.2020 - 09:54 |

Altınordu'nun yıldızı Burak dünya listesinde birinci

Yetiştirdiği futbolcularla hem ülkemizde hem de dünyada adından sıkça söz ettiren ve bünyesinde yabancı oyuncu bulundurmayan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu, bir gurur da 16 yaşındaki yıldız oyuncusu Burak İnce ile yaşadı. İnce, dünyada 17 yaş altı futbolcular içinde en değerli isim olarak gösterildi.

Altınordu'nun yıldızı Burak dünya listesinde birinci
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Berke Mangır - Milliyet Ege Özel

TFF 1. Lig’de hafta içi mesaisinde Altay ile oynadığı İzmir derbisini 2-1 kazandıktan sonra bugün Ümraniyespor deplasmanında da galibiyet arayacak olan Altınordu, genç oyuncularıyla övünmeye devam ediyor. Yetiştirdiği futbolcularını vitrine çıkararak hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki takımların beğenisine sunan kırmızı lacivertliler, son olarak Burak İnce ile gurur yaşadı. Takımda yabancı oyuncu bulundurmamayı ilke edinen Altınordu’nun 16 yaşındaki genç yeteneği Burak İnce, Alman internet sitesi Transfermarkt’a göre dünyadaki 17 yaş altı oyuncular arasında 1 milyon euro bedelle birinci sırada yer alıyor. Bu sezon çıktığı 5 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösteren İnce, Altınordu’nun Menemenspor’u 2-0 yendiği sezonun ilk karşılaşmasında 84. dakikada attığı şık frikik golüyle TFF 1. Lig’in 2020-2021 sezonunun ilk golüne imza atmıştı. 

İLKLERİN VE ENLERİN OYUNCUSU
20 Ocak 2004 tarihinde doğan Burak İnce, TFF 1. Lig’de Altınordu formasıyla ilk maçına 15 yaş 6 aylıkken çıktı. TFF 1. Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip genç oyuncu, Altınordu'nun sahasında Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 4. golünü kaydederek TFF 1. Lig tarihine geçmişti. Ayrıca İnce, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Ajax, Chelsea, Borussia Dortmund, Arsenal, Schalke, Atletico Madrid ve Liverpool gibi dünya futbolunun en önemli kulüplerinin de yer aldığı MTU Hallen Cup’ta en değerli oyuncu ödülüne layık görülen ilk Türk isimdi. MTU Hallen Cup’ta Thomas Müller, Mario Götze, Julian Draxler, Joshua Kimmich, David Alaba, Marco Reus ve Joel Matip gibi dünyaca ünlü yıldızlar boy göstermişti.

Altınordunun yıldızı Burak dünya listesinde birinci

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