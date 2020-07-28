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28.07.2020 - 12:49 | | DHA

Altınordu'ya Beşiktaş kancası

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 3 genç futbolcu Beşiktaş'ın gündeminde.

Altınordu'ya Beşiktaş kancası
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Daha önce sağ bek Kerim Alıcı ile ilgilenen siyah-beyazlıların, şimdi de ön libero Oğulcan Ülgün ve sağ kanat Hüseyin Atakan Üner için nabız yokladığı ileri sürüldü. Altınordu'ya henüz resmi bir teklif gelmezken, kırmızı-lacivertlilerin üç oyuncunun satışına yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İzmir temsilcisi 22 yaşındaki Oğulcan için 1 milyon Euro, 23 yaşındaki Kerim için 500, 21 yaşındaki Atakan içinse 400 bin Euro bonservis ücreti talep ediyor. Altınordu, üç oyuncunun bir sonraki satışından pay da istiyor.

Altınorduya Beşiktaş kancası

Altınordu altyapısından yetişen Kerim geçen sezon 26 maçta forma giyerken, 4 asist yaptı. Kerim'in Altınordu'da birlikte yetiştiği ikizi Barış Alıcı, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yine altyapı patentli Oğulcan 25 karşılaşmada oynarken, geçen sezon Denizlispor'dan transfer edilen Atakan ise 32 karşılaşmada 4 gol, 6 asistle oynadı. Altınordu'nun satış listesine koyduğu üç oyuncuyu Süper Lig'den başka kulüplerin de takip ettiği bildirildi.

Öte yandan sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldığını açıklayan ön libero Berkay Samancı, altyapısından yetiştip profesyonel olduğu Kocaelispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor, 3. Lig'de şampiyon olup 2. Lig'e yükselmişti.

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