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29.10.2020 - 12:03 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altınordu'ya çifte müjde

TFF 1’inci Lig’de cumartesi günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’la oynayacağı maça hazırlanan Altınordu’da, iki futbolcunun takımla çalışmalara başlaması, teknik ekibin elini güçlendirdi.

Altınordu'ya çifte müjde
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İzmir temsilcisinin Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği stoper Yiğithan Güveli, antrenman eksiğini kapatarak takıma katıldı.

Adana Demirspor’dan transfer edilen gurbetçi sağ bek Emre Nefiz de tedavisini tamamlayıp takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun bu hafta Yiğithan’ı kadroya alıp yedek soyundurmayı planladığı öğrenildi.

Altınordu’da fizyoterapist eşliğinde çalışan stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.

 

Altınorduya çifte müjde

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