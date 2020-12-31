26 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü

Aylardır kanserle boğuşan Gökyüz, uzun süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi'nde hayata gözlerini yumdu. Gökyüz'ün ölüm haberi, Manisa'daki amatör futbol camiasını yasa boğdu. Genç futbolcunun cenazesi Salihli'de kılınan cenaze namazının ardından Razlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kulüp Başkanı Seyfettin Toker, takım arkadaşları ve yakınları katıldı.

Salihli Razlıspor Kulübü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Takımımızda top koşturan 26 yaşındaki futbolcumuz, kardeşimiz Engin Gökyüz uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağız" denildi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Manisa Şubesi de genç futbolcunun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.