"Amatör'ün sesini duyun!"

Mart ayından bu yana ülkemizdeki birçok spor branşını durma noktasına getiren koronavirüs salgını, en büyük darbeyi de amatör kulüp, sporcu ve emekçilerine vurdu. Ülkemizde Süper Lig, 1'inci, 2'inci ve 3'üncü liglerin başlaması ancak başta Bölgesel Amatör Lig olmak üzere amatör liglerin henüz başlangıç tarihinin belirlenmemiş olması, tepkileri artırdı. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Alsancak'taki bürosu önünde bir araya gelen 200'e yakın spor emekçisi seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Profesyonel liglerin oynatılması kararını örnek gösteren amatör temsilcileri, "Bizlerin de evlerinde ekmek bekleyen bir ailesi var. Birçoğumuz geçimimizi müsabaka başına kazandığımız paralarla sağlıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" açıklamasını yaptı.

'8 aydır susuyoruz'

Basın açıklamasında konuşan ve yaklaşık 8 aylık süreçte ortalama 50 bin insanın mağdur olduğunu dile getiren amatör futbol kulübü oyuncusu Ayhan Keskin, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyoruz. Onlar bizim sesimizi duyduğu sürece 50 bin insanın mağdur olmayacağını biliyoruz. Ülkemizin ve federasyonumuzun can çekişmekte olan amatör futbol kulüplerinin sesini duyacağına eminim. Bizler sadece mesleğimizi icra etmek ve futbol oynamak istiyoruz" dedi. 3 bine yakın antrenörün 8 aylık süreçte bakmakla yükümlü olduğu ailelerine karşı mahcup olduklarını dile getiren antrenör Muharrem Türkben ise, "Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Futbolcu gençlerimiz yapayalnız bırakıldı. Artık bir an önce harekete geçilmeli ve amatörün de varlığı hatırlanmalı" dedi.

'Gereken özen gösterilsin'

Alsancak'taki basın açıklamasında açıklamalarda bulunan Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı Yöneticisi Ali Alanç, ülkemizde oynatılamayan amatör futbolun bir kangren hale geldiğini savundu. Türkiye'de amatör futbolun olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Alanç, "Avrupa'da birçok ülkenin bölgesel ligleri başladı. Biz ise hala amatör liglerin akıbetini konuşuyoruz. Sayın Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, 'Sizin çocuğunuz olsa oynatır mısın?' diye bir soru yöneltmiş. Belli başlı tedbirler alınırsa neden oynatılmasın diye düşünüyoruz. Herkes gereken özeni gösterirse neden oynatılmasın? 440 bin lisanslı sporcu var Türkiye'de. Herkes en doğru kararın alınmasını bekliyor. Amatör'ün sesini duyun" diye konuştu.

'Umarım mağduriyet son bulur'

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın ise seslerini yükselten amatör kulüp emekçilerine kayıtsız kalmadı. Onların beklentilerine ve mağduriyetlerine karşı duyarlı olduğunu dile getiren Yatkın, "Maçların oynatılması için ben de çok çaba sarf ediyorum. Amatör branşların ne kadar sıkıntılar çektiğinin farkındayım. Kulüplerin akıbetinin bir an önce netleşmesini ben de çok istiyorum. Maçların başlaması hepimizi rahatlatır. Umarım en kısa süre içinde kulüplerimizin, sporcularımızın, antrenörlerimizin ve emekçilerimizin mağduriyetini ortadan kaldıracak olan karar verilir" ifadelerini kullandı.