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13.07.2019 - 11:29 | | AA

Amedej Vetrih, Rizespor'da

Yeşil-mavili ekip Sloven oyuncu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Amedej Vetrih, Rizespor'da
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor,  Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Slovenya Prva Liga ekiplerinden NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Erzurum kampına katılacağı  bildirildi. Vetrih için imza töreninin önümüzdeki günlerde Rize'de düzenleneceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

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