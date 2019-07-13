13.07.2019 - 11:29 | | AA
Amedej Vetrih, Rizespor'da
Yeşil-mavili ekip Sloven oyuncu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Slovenya Prva Liga ekiplerinden NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Erzurum kampına katılacağı bildirildi. Vetrih için imza töreninin önümüzdeki günlerde Rize'de düzenleneceği belirtildi.