Amigo Adnan kimdir, nereli? Adnan Öztürk kaç yaşında, neden öldü?

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçeli taraftarların sevdiği amigo Adnan Öztürk, 1990'lı yılların efsanesiydi. Amigo Adnan olarak tanınan ismin vefatının ardından birçok paylaşım geldi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de mesaj yayımladı. İşte, Amigo Adnan hakkında detaylar...

ADNAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Fenerbahçe'nin Kale Arkası'nın unutulmaz ismi Adnan Öztürk, koronavirüs sebebiyle getirildiği hastane yolunda kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Tribünde omuz omuza organizasyonunu yaptıran Amigo Adnan, Fenerbahçe tribünlerinin sevilen ismiydi.

1990'lı yılların efsane amigosuydu ve Fenerbahçe Kulübü de Adnan Öztürk için mesaj yayımladı. Mesajda şunlar yer aldı: "Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, tribünlerimizin simge isimlerinden Efsane Adnan’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Efsane Adnan."