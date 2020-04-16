Bir dÃ¶nem BeÅŸiktaÅŸ'ta forma giyen NijeryalÄ± eski futbolcu Daniel Amokachi, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¼lkesindeki ihtiyaÃ§ sahiplerine gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunuyor.Â

Amokachi'nin eski takÄ±mÄ± Everton'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iÅŸ adamÄ± abisinden de destek alan Amokachi, baÄŸÄ±ÅŸladÄ±klarÄ± gÄ±dalarÄ±n paketlenmesi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

47 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ±, baÅŸkent Abuja'da diÄŸer yardÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼leriyle birlikte gÄ±dalarÄ± her gÃ¼n ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine ye verilen Amokachi, Nijerya'da nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80'inin Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸunu belirterek, "Ä°ÅŸleri yoksa akÅŸam evde yiyecek bir ÅŸeyleri de olmuyor. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±zla bir araya gelerek karantina boyunca gÄ±da paketleri daÄŸÄ±tmak iÃ§in anlaÅŸtÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.Â

Abuja'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Amokachi, "Bizim gÄ±da daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kma iznimiz var neredeyse her gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey sadece insan olmak." yorumunu yaptÄ±.

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