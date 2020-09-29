Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu
29.09.2020 - 23:17 | | AA

Ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile kentteki siyasetçiler maç yaptı.

Ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile kentteki siyasetçiler maç yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Onikişubat ilçesinde bulunan Batıpark Futbol Sahası'nda organize edilen karşılaşmada, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve AK Parti İl Teşkilatı'ndan bazı üyeler, ampute futbol takımıyla birlikte sahada ter döktü. 

Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile katılımcılar, karma takım oluşturdu.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra saha kenarına gelerek maçı seyretti. 

Müsabaka 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonrası katılımcılara tatlı ve dondurma ikramı yapıldı.

Ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, basın mensuplarına, moral ve motivasyon maçı yaptıklarını söyledi. 

Uzun süredir spor yapmadığı için zorlandığını ancak ampute futbol takımının zinde olduğunu ifade eden Güngör, "Onların yanında olduğumuzu gösterdik ve motivasyonlarını artırdık. Beraberce hoş bir müsabaka yaptık. Buradaki amacımız onlara destek vermek ve yeni sezon açılışlarına bir başlangıç yapmaktı." diye konuştu. 

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu da güzel bir dostluk maçı olduğunu anlatarak, "Maç sonrası da tatlımızı, dondurmamızı ve su böreğimizi kardeş kardeş paylaştık." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halit Bekereci, "Bugün güzel bir ambiyans oldu. Sayın Valimiz, Vekilimiz ve başkanlarımız çocuklarımızı onurlandırdı. İyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve ilimize bir ampute takımı kazandırmanın peşindeyiz." diye konuştu.

Ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu

    Gökhan İnler, Adana Demirspor ile anlaştı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Buğra Çağıran: "Şampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"
      Buğra Çağıran: "Şampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"
    2. Iago Aspas: "Emre Mor bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor"
      Iago Aspas: "Emre Mor bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor"
    3. Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı!
      Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı!
    4. Transfer haberleri | Slimani bombası! Bonservissiz transfer olacak...
      Transfer haberleri | Slimani bombası! Bonservissiz transfer olacak...
    5. Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
      Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!

    Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!

    Son dakika | Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktı!

    Son dakika | Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktı!

    Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!

    Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!

    Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...

    Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...

    Sıradaki Haber