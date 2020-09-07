Ampute Milli Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da yapacağı kamp, bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Bolu kampını ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

Öztürk, "Milli takımımız Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlayacaktı. Ancak bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Arkadaşımızın tedavisi yapılıyor. Diğer sporcularımızı da ikinci kez teste aldık. Önceliğimiz sporcuların sağlığı." değerlendirmesinde bulundu.