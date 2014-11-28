Amrabat herkesi şaşırttı!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Malaga'da harikalar yaratan ancak geçtiğimiz hafta geçirdiği talihsiz sakatlıkla sahalardan 1 ay kadar uzak kalacak olan Nordin Amrabat, mavi-beyazlı ekipte herkesi şaşkına çevirdi. Fas Milli Takımı'nın Benin ile yaptığı maçta sakatlanan oyuncu, ardından takımının ligde Atletico Madrid ile yaptığı maçı kaçırmıştı.

27 yaşındaki futbolcu geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle sıradaki Real Madrid, Deportivo maçlarında da forma giyemeyecek. Ancak buna karşın Amrabat'ın yatmak yerine takım idmanlarına katıldığı ve kenarından da olsa futboldan uzak kalmadığı ortaya çıktı. Takımın sabah idmanına katılan oyuncu, uzun bir süre topla çalıştı. Oyuncunun sakatlığı geçmemesine karşın, bu azminin Malagalı yöneticileri şaşkına çevirdiği ve Faslı futbolcuya hayran kaldıkları ifade edildi.

Doktorlara talimat

Öte yandan Malaga Teknik Direktörü Javi Gracia'nın kulüp doktorlarına Nordin Amrabat için özel talimat verdiği öğrenildi. Amrabat'sız ilk maçta silik bir görüntü sergileyen ve Atletico karşısında sahadan üç gol yiyerek mağlup ayrılan takımda oyuncunun yokluğunun fazlasıyla hissedildiği görüşü öne çıktı. Kasında yırtık tespit edilen ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Amrabat için Gracia'nın, mümkün olan en kısa sürede sağlığına kavuşturulması adına doktorlara talimat verdiği belirtildi.