Anadolu Efes - Alba Berlin: 84 - 76
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında Almanya’nın Alba Berlin takımını 84-76 mağlup etti. Anadolu Efes böylece 10.galibiyetine imza atarken rakibine karşı oynadığı iki maçı da kazanmış oldu
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. hafta maçında Alba Berlin'i 84-76 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 8 sayı farkla geride kapatan Ergin Ataman'ın ekibi özellikle 3. çeyrekte sergilediği başarılı savunma ile öne geçti ve maçı galip bitirdi. Anadolu Efes böylece Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon 10.kez kazandı.
Anadolu Efes takımında Moerman, Micic ve Shane Larkin mücadeleyi 15'er sayı ile tamamladı.
İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 18 - 18 Alba Berlin
İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 36 - 44 Alba Berlin
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 62 - 53 Alba Berlin (Üçüncü çeyrek skoru 26-9)
MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 84 - 76 Alba Berlin
Anadolu Efes ile Alba Berlin, Avrupa kupalarında 14. kez karşılaşırken, temsilcimiz 13 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.