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13.01.2021 - 17:05 | | İSTANBUL (AA) -

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 706. maçına çıkacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 706. mücadelesine çıkacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 706. maçına çıkacak
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Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 458. maçını yarın oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Yarınki rakibi Khimki ile Avrupa kupalarında altı kez karşılaşan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı bu maçlarda dört galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 2 kez de mağlup oldu.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Moskova'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 105-77 kazanmıştı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 706. maçına çıkacak

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