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05.09.2020 - 00:56 | | AA

Anadolu Efes - BahçeÅŸehir Koleji: 81-77

Gloria Cup UluslararasÄ± Erkekler Basketbol TurnuvasÄ±'nda Anadolu Efes, ikinci maÃ§Ä±nda BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 81-77 yendi.Â

Anadolu Efes - BahçeÅŸehir Koleji: 81-77
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Gloria Cup UluslararasÄ± Erkekler Basketbol TurnuvasÄ±'nda Anadolu Efes, ikinci maÃ§Ä±nda BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 81-77 yendi.Â 

Antalya'da bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen turnuvadaki ilk maÃ§Ä±nda, dÃ¼n Galatasaray DoÄŸa Sigorta'yÄ± 88-64 maÄŸlup eden Anadolu Efes, 6 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19.00'da Ukrayna'nÄ±n Dnipro takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

Organizasyonun 2 EylÃ¼l'deki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Dnipro'yu 97-70 yenen BahÃ§eÅŸehir Koleji de aynÄ± gÃ¼n saat 16.00'da Galatasaray DoÄŸa Sigorta'ya karÅŸÄ± mÃ¼cadele verecek.Â 

Ä°lk ayaÄŸÄ± 6 EylÃ¼l'de sona erecek turnuva kapsamÄ±nda 8 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak ikinci hazÄ±rlÄ±k organizasyonu ise 13 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ tamamlanacak.

Anadolu Efes - BahÃ§eÅŸehir Koleji: 81-77

Salon: Gloria Sports ArenaÂ 

Hakemler: ErÅŸan Kartal, Mehmet Karabilecen, Can MavisuÂ 

Anadolu Efes: Beaubois 4, Singleton 3, Tolga GeÃ§im 2, Erten Gazi 4, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 2, Moerman 4, BuÄŸrahan Tuncer 3, Micic 18, Anderson 3, Dunston 25, Simon 13Â 

BahÃ§eÅŸehir Koleji: Jones 14, Ä°smet AkpÄ±nar 13, RÄ±dvan Ã–ncel 4, Green 24, Deniz KÄ±lÄ±Ã§lÄ± 2, Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 7, Thomas AkyazÄ±lÄ±, Owens 10, Aldridge 3, Erkan YÄ±lmazÂ 

1. Periyot: 21-23Â 

Devre: 43-41Â 

3. Periyot: 58-52

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