Anadolu Efes, Beaubois ile sözleşme yeniledi

Anadolu Efes'te iç transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlı kulüp, Rodrigue Beaubois ile 2 yıllık sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana lacivert-beyazlı takımda forma giyen Beaubois'in sözleşmesinin 2021-2022'nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 9,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 maçta süre alan 32 yaşındaki şutör, 13,7 sayı, 2,6 ribaunt ve 2,4 asistlik performans sergiledi.