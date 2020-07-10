Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı
10.07.2020 - 20:09 |

Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes skorer oyun kurucu Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatıldı.

Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda skorer oyun kurucu Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatıldı. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Buğrahan Tuncer, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak." denildi. 

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Buğrahan Tuncer, ortalama 6 dakika 43 saniye sahada kaldı. Buğrahan, maç başına 2,9 sayı, 0,4 ribaunt ve 1,6 asist ortalamaları ile mücadele etti. 

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 23 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 19 dakika süre alarak 8,9 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile oynadı.

Anadolu Efes, Buğrahan Tuncerin sözleşmesini uzattı

Robert Lewandowski'nin Schalke 04'e Attığı Gol

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep Basketbol, Markovic'in sözleşmesini uzattı!
    Gaziantep Basketbol, Markovic'in sözleşmesini uzattı!
  2. Son dakika | Galatasaray, Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
    Son dakika | Galatasaray, Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
  3. Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!
    Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!
  4. Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Vedat Muriç'in peşine düştü!
    Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Vedat Muriç'in peşine düştü!
  5. Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması!
    Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin cezasını onadı!

Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin cezasını onadı!

Denizlispor'dan "Bülent Uygun" açıklaması

Denizlispor'dan "Bülent Uygun" açıklaması

Trabzonspor’un CAS’taki duruşma tarihi belli oldu

Trabzonspor’un CAS’taki duruşma tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta genç stoper Halil Duman göz dolduruyor

Beşiktaş'ta genç stoper Halil Duman göz dolduruyor

Sıradaki Haber