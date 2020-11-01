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01.11.2020 - 22:54 | | AA

Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol: 98-79

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 98-79 mağlup etti. Efes, ligde 6'da 6 yaptı

Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol: 98-79
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ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 98-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 6'da 6 yaptı. Büyükçekmece Basketbol ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Pleiss'ın 9 sayıyla etkili olduğu ilk 5 dakikayı 17-8 önde geçti. Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-14. Geri kalan bölümde de Moerman ile hücum ve savunmada etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, ilk periyodu 31-17 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta, 14. dakikaya Anadolu Efes'in 38-26 üstünlüğüyle girildi. Anadolu Efes, çeyreğin kalan bölümünde hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk yarıyı 56-40 önde kapattı.

Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıya da iyi başladı ve 24. dakikada farkı 22'ye (69-47) çıkardı. Sonrasında 11-0'lık seri yakalayan Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 11'e indirdi: 69-58. Anadolu Efes, üçüncü periyodu 79-64 üstün tamamladı. 

Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, karşılaşmayı 98-79 kazandı.

Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol: 98-79

Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Özge Şentürk 

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 16, Simon 5, Moerman 21, Pleiss 16, Erten Gazi 11, Doğuş Balbay 3, Beaubois 4, Singleton 4, Tolga Geçim 5, Yiğitcan Saybir 11, Tarık Sezgün 2, Enes Bayraktar 

Büyükçekmece Basketbol: Farrell 6, Anderson 21, Eldridge 7, Olaseni 9, Oliver 15, Ömer Utku Al 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 12, Mert Celep 6, Burak Eşlik 

1. Periyot: 31-17 

Devre: 56-40 

3. Periyot: 79-64

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