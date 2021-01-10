Anadolu Efes - Galatasaray: 90-80

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 16. haftasÄ±nda Anadolu Efes, konuk ettiÄŸi Galatasaray'Ä± 90-80 yendi.Â

Bir maÃ§Ä± eksik lacivert-beyazlÄ±lar, ligdeki 15. maÃ§Ä±ndan da galip ayrÄ±larak namaÄŸlup unvanÄ±nÄ± korudu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ise 11. kez maÄŸlup oldu.Â

MÃ¼cadele karÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle baÅŸlarken Anadolu Efes, 7. dakikayÄ± 19-9 Ã¶nde geÃ§ti. Ä°ki takÄ±m da Ã§eyreÄŸin son bÃ¶lÃ¼mlerinde top kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±. Galatasaray, kenardan oyuna dahil olan oyuncularÄ±nÄ±n skor katkÄ±sÄ±yla periyodun bitimine 20 saniye kala farkÄ± 3 sayÄ±ya indirdi: 21-18. Son hÃ¼cum hakkÄ±nÄ± iyi kullanan ev sahibi ekip, DoÄŸuÅŸ Balbay'Ä±n Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k isabetiyle birinci periyodu 24-18 Ã¼stÃ¼n kapattÄ±.Â

Ä°kinci Ã§eyrek dÃ¼ÅŸÃ¼k tempoda baÅŸladÄ±. Anadolu Efes, art arda top kayÄ±plarÄ± yapan Galatasaray Ã¶nÃ¼nde 15. dakikayÄ± 34-27 Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. YiÄŸit Arslan'Ä±n etkili oyunuyla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar farkÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na izin vermezken ev sahibi takÄ±m ise Micic ve Moerman'la peÅŸ peÅŸe basketler bularak 19. dakikayÄ± 47-39 Ã¶nde tamamladÄ±. Anadolu Efes, soyunma odasÄ±na da 49-40 Ã¼stÃ¼n girdi.Â

Ä°kinci yarÄ±ya da farkÄ± 8-9 sayÄ±da tutarak baÅŸlayan Anadolu Efes, Larkin'in 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle 25. dakikayÄ± 60-50 Ã¶nde bitirdi. Periyodun son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sakatlanan Tolga GeÃ§im'in yerine oyuna dahil olan BuÄŸrahan Tuncer'le peÅŸ peÅŸe dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸ isabetleri kaydeden lacivert-beyazlÄ±lar, yÃ¼ksek tempoda tamamladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸi 22 sayÄ±lÄ±k (76-54) farkla Ã¼stÃ¼n tamamladÄ±.

Final periyodunda Galatasaray oldukÃ§a etkili bir performans gÃ¶sterdi. Temposunu yitiren ve arka arkaya top kayÄ±plarÄ± yapan rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda Marei, Hunter ve YiÄŸit Arslan'la etkili olan Galatasaray, 39. dakikada farkÄ± 7 sayÄ±ya kadar dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 83-76. Son bÃ¶lÃ¼mde Micic ve Beaubois'yla basketler bulan Anadolu Efes, maÃ§Ä± 90-80 kazandÄ±.Â

Ã–te yandan Anadolu Efes formasÄ± giyen milli oyuncu Tolga GeÃ§im, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 26. dakikasÄ±nda sakatlÄ±k yaÅŸadÄ± ve oyuna devam edemedi.

Salon: Sinan ErdemÂ

Hakemler: ErÅŸan Kartal, Fatih ArslanoÄŸlu, Musa KazÄ±m Ã‡etinÂ

Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Tolga GeÃ§im 4, Moerman 12, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 7, Larkin 6, YiÄŸitcan Saybir 3, DoÄŸuÅŸ Balbay 3, BuÄŸrahan Tuncer 8, Anderson 8, Dunston 4Â

Galatasaray: Trice 14, YiÄŸit Arslan 21, Jefferson 7, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal 3, Marei 13, Hunter 9, Motum 8, Caner Erdeniz 3, Eray AydoÄŸan 2Â

1. Periyot: 24-18Â

Devre: 49-40Â

3. Periyot: 76-54Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.29 Hunter (Galatasaray)