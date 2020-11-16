Anadolu Efes - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 86-67

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-67 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 8. maçından da galibiyetle ayrılırken, Afyon ekibi ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes Moerman ve Pleiss ile etkili olurken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor Leissner ve Macura ile karşılık verdi ve ilk periyodu 19-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda Macura'nın üç sayı çizgisinden üst üste kaydettiği basketlerle başlayan konuk takım, 13. dakikada skoru 21-29 yaptı. Micic ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, Erten Gazi'nin de verdiği katkıyla ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Anadolu Efes, Micic ve Simon'un basketleriyle 26. dakikada farkı 14 sayıya (56-42) çıkardı. Organize hücumlarla sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe de 69-51 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-67 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Semih Vural

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 2, Erten Gazi 9, Anderson 8, Moerman 14, Pleiss 14, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 10, Micic 15, Sertaç Şanlı 9, Simon 5, Enes Bayraktar, Tarık Sezgün

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 4, Macura 17, Sinan Sağlam 7, Leissner 19, Akif Egemen Güven 10, Kairys 2, Leon Harun Apaydın 2, Utku Saraloğlu 2, Ali Tuncer, Berke Aygündüz 2, İsmail Karabilen 2

1. Periyot: 17-19

Devre: 41-36

3. Periyot: 69-51