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26.01.2021 - 01:57 |

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Kızılyıldız basket maçı hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague (THY Euroleague) 22. haftasında Anadolu Efes ve Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Basketbol severler ise Anadolu Efes - Kızılyıldız basketbol maçı oyuncu kadrosunu ve kanalını merak ediyor. Anadolu Efes geçen hafta Zenit ile yaptığı maçta kaybetmişti. İşte, Anadolu Efes - Kızılyıldız basket maçı detayları...

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Kızılyıldız basket maçı hangi kanalda?
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Anadolu Efes Kızılyıldız basketbol takımları THY Euroleague kapsamında kozlarını paylaşacaklar. Her iki takım da 21 haftada istediğini elde edememiş ve kaybeden taraf olmuştu. Öte yandan Efes, 20. haftada karşılaştığı Himki'yi mağlup etmişti ancak Kızılyıldız yine kaybedenler arasında yer aldı. Peki, 22. hafta THY Euroleague Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı saat kaçta

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 26 Ocak Salı akşamı saat 19:00'da olacak. Böylece Anadolu Euroleague'de ise 460. maçını çıkmış olacak.

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda olacak ve Anadolu Efes - Kızılyıldız basketbol maçı beIN Sports Haber kanalından canlı olarak aktarılacak. Avrupa kupalarında bugüne kadar Anadolu Efes ve Kızılyıldız 13 kez karşılaştı, Efes bu maçların dokuzundan galip ayrıldı, 4'ünde mağlup oldu.

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