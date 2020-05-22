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22.05.2020 - 13:43 | | DHA

Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.

Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara bugün Merter Tesisleri'nde koronavirüs testi uygulandığı kaydedildi. Test sonuçları belli olduğunda kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti

Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti

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