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24.05.2020 - 18:45 | | AA

Anadolu Efes Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı!

Anadolu Efes; oyunculara, antrenörlere, yöneticilere ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Anadolu Efes Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı!
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THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Kovid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi. 

Açıklamada, "Kovid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

Anadolu Efes Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

 

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