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07.01.2021 - 10:10 |

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak
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Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi.

Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 704. maçına çıkacak

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 456. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 455 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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