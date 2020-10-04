Anadolu Efes - TÃ¼rk Telekom: 83-78

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 2. haftasÄ±nda Anadolu Efes, sahasÄ±nda TÃ¼rk Telekom'u 83-78 maÄŸlup etti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde uyguladÄ±ÄŸÄ± sert savunmayla rakibini top kayÄ±plarÄ±na zorlayan Anadolu Efes, dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸtan ve pota altÄ±ndan kaydettiÄŸi basketlerle 6. dakikada 10 sayÄ±lÄ±k fark yakaladÄ±: 13-3. Kalan bÃ¶lÃ¼mde 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden ve boyalÄ± alandan bulduÄŸu basketlerle farkÄ± azaltan TÃ¼rk Telekom karÅŸÄ±sÄ±nda serbest atÄ±ÅŸ Ã§izgisinden sayÄ± Ã¼reten Anadolu Efes, ilk Ã§eyreÄŸi 19-13 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci Ã§eyreÄŸin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Anderson ve Tolga GeÃ§im ile dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan 4 isabet bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkÄ± 18 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±: 35-17. Ãœst Ã¼ste hÃ¼cum giriÅŸimlerinden sayÄ± bulamadan dÃ¶nen lacivert-beyazlÄ± takÄ±m Ã¶nÃ¼nde 9-0'lÄ±k seri yakalayan TÃ¼rk Telekom, 19. dakikada farkÄ± tek hanelere indirdi: 35-26. Anadolu Efes, soyunma odasÄ±na 40-29 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ periyoda hÄ±zlÄ± baÅŸlayan ve Eric ile pota altÄ±ndan etkili olan TÃ¼rk Telekom, 23. dakikada farkÄ± 3 sayÄ±ya Ã§ekti: 42-39. Pleiss'Ä±n Ã¼st Ã¼ste basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, 25. dakikada 10 sayÄ±lÄ±k fark yakaladÄ±: 52-42. TÃ¼rk Telekom, kalan bÃ¶lÃ¼mde Ã¶zellikle Can Korkmaz'Ä±n hÃ¼cumda verdiÄŸi katkÄ±yla farkÄ± 2 sayÄ±ya kadar indirmesine raÄŸmen Anadolu Efes, final periyoduna 61-57 Ã¶nde girdi.Â

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve son Ã§eyreÄŸin baÅŸÄ±nda Anderson ve Moerman ile dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan isabet bulan Anadolu Efes, konuk takÄ±mÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± kesti ve 33. dakikaya 67-59 Ã¼stÃ¼n girdi. Anadolu Efes'in Micic ile kaydettiÄŸi basketlere TÃ¼rk Telekom, Can Korkmaz'Ä±n sayÄ±larÄ±yla cevap verdi. Konuk takÄ±m, Samet Geyik'in basket faulden kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sayÄ±larla 37. dakikada skora dengeyi getirdi: 72-72. Kalan bÃ¶lÃ¼m bÃ¼yÃ¼k bir heyecana sahne oldu. TÃ¼rk Telekom'un Ennis, Can Korkmaz ve Samet Geyik ile bulduÄŸu sayÄ±lara Ã¶zellikle Micic'in serbest atÄ±ÅŸ Ã§izgisinden kaydettiÄŸi basketlerle cevap veren ve hata yapmayan Anadolu Efes, karÅŸÄ±laÅŸmadan 83-78 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: Sinan ErdemÂ

Hakemler: Yener YÄ±lmaz, Kaan BÃ¼yÃ¼kÃ§il, Alper Ã–zgÃ¶kÂ

Anadolu Efes: Micic 18, DoÄŸuÅŸ Balbay 3, Simon 5, Moerman 15, Pleiss 17, Anderson 16, Erten Gazi, Tolga GeÃ§im 8, YiÄŸitcan Saybir, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 1, BuÄŸrahan TuncerÂ

TÃ¼rk Telekom: Muhammed BaygÃ¼l 3, Dekker 15, Ennis 6, GÃ¶ktuÄŸ BaÅŸ, Eric 9, Wiltjer 9, Samet Geyik 11, Baldwin 4, Can Korkmaz 21Â

1. Periyot: 19-13Â

Devre: 40-29Â

3. Periyot: 61-57Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 33.13 SertaÃ§ ÅžanlÄ± (Anadolu Efes)