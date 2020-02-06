Anadolu Efes-Zalgiris maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

THY Euroelague'de 24. hafta maçında Anadolu Efes bu akşam sahasında Zalgiris'i konuk edecek. Geride kalan 23 haftada aldığı 20 galibiyet ile zirvede yer alan Anadolu Efes bu akşam Litvanya'nın Zalgiris takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Euroleague'de oynadığın son sekiz maçını kazanan Anadolu Efes bu sezon THY Euroleague'e damga vurmayı sürdürüyor.

ANADOLU EFES-ZALGİRİS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Zalgiris arasında oynanacak karşılaşma 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka BeIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes galibiyete odaklandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sert ve tempolu bir oyunla galibiyete ulaşmak istediklerini belirtti.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Zalgiris'in üst üste aldığı galibiyetlerle play-off sınırına geldiğini hatırlattı.

CSKA Moskova ile oynadıkları maçtan yorgun döndüklerini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Bu maçta taraftarımızın itici gücü takımımıza her zamankinden daha fazla enerji verecek. Zalgiris, Lukas Lekavicius ve Arturas Milaknis'in dış atışları, Edgaras Ulanovas'ın sırtı dönük oyunları ve uzunların dış şut tehdidi olan bir takım. Sert ve tempolu bir basketbolla galibiyete ulaşmalıyız."

Micic: "Kazanmaya devam etmeliyiz"

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini ifade eden Micic, "Zalgiris maçı, her zaman olduğu gibi yine çok zorlu geçecek. Çünkü onların oyun karakteri böyle ve biz de bu zorlu maça hazır olmalıyız. Son dönemde çok iyi basketbol oynuyoruz ve kazanmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, normal sezonun 24. haftasında bu akşam sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Anadolu Efes ile Zalgiris arasında oynanacak karşılaşma 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka BeIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak. Ligde çift maç haftasında Rusya'da CSKA Moskova'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi.

Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.

Avrupa'da 682. maç

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.