Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Anadolu Efes, Zalgiris'in konuğu
14.10.2020 - 10:05 | | İSTANBUL (AA) -

Anadolu Efes, Zalgiris'in konuğu

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında yarın Zalgiris'e konuk olacak.

Anadolu Efes, Zalgiris'in konuğu
ABONE OL

 

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı.

Anadolu Efes'in 690. maçı

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 442. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 441 mücadelede 232 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.

 

Anadolu Efes, Zalgirisin konuğu

 

    Gonzalo Higuain gol atmak için yaratılmış! Kimse inanamadı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Anadolu Efes, Zalgiris'in konuğu
      Anadolu Efes, Zalgiris'in konuğu
    2. Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu
      Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu
    3. Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti'ye haftada 2 gün izin
      Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti'ye haftada 2 gün izin
    4. Türkiye - Sırbistan canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Türkiye - Sırbistan canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Son dakika | Mirin'e Katar'dan talip!
      Son dakika | Mirin'e Katar'dan talip!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ilk 11'e...

    Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ilk 11'e...

    Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Milli maç ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

    Milli maç ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

    Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Sıradaki Haber