Anadolu Efes'e yazık oldu

ÜMİT AVCI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle Avrupa Basketbolu’nun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Turkish Airlines Euroleague’de sezon 28. haftada sonlandırıldı.

28 haftalık sürece baktığımızda ligde tek kelimeyle Anadolu Efes hegemonyası vardı. 28 maçın 24 tanesini kazanmış, Real Madrid, Barcelona gibi devleri deplasmanda yıkmış, Larkin önderliğinde yakaladığı müthiş tempoyla, sezonun büyük kısmını Dunston gibi önemli bir eksikle oynasa da rakiplerini birer birer yıkmış, rekorlar kırmış bir Efes... Euroleague tarihinde deplasmanda art arda en çok kazanan takım olmayı başaran Efes, bu deplasmanların en zorlularını da Dunston, Micic gibi isimlerinden yoksun oynadığı hesaba katıldığında sezon sonu için herkesin 1 numaralı favorisi haline gelmişti. Art arda alınan iyi sonuçlar, tribünlere de eski Efes havasını getirmişti, Sinan Erdem’deki her maç kapalı gişeydi.

Kupalar gitti

Tabii ki Euroleague’de normal sezonu lider bitirenlerin sonuca ulaşması istatistiği olumsuz olsa da bu temponun kolay kolay azalmayacağı, çok büyük şanssızlıklar yaşanmaması durumunda son finalist Anadolu Efes’in kupaya çok yakın olacağı da ortadaydı. Ancak kimsenin aklına hayaline gelmeyecek bir olay yaşandı ve virüs nedeniyle sezon yarıda kaldı.

ING Basketbol Süper Ligi’nin de sonlandırılması nedeniyle Anadolu Efes, liderlik koltuğunda oturduğu ve müthiş bir ivme yakaladığı iki kulvarda da sezonu kupasız tamamlamak zorunda kaldı.

Tek artısı

Anadolu Efes için bu şanssız dönemin tek artısı Larkin’in takımda kalması olabilir. Sözleşmesi devam eden ancak NBA opsiyonu bulunan Larkin, Euroleague’in tartışmasız en formda ismiydi. Euroleague sayı rekorunu kırdığı sezonu bu şekilde tamamlasa ve Final Four’da takımını şampiyonluğa taşısa, muhtemelen alacağı MVP ödülü ile NBA takımlarını daha çok etkileyebilirdi. Efes’in kadrosundaki kritik isimlerin kontratlarının bulunması, bu sezon yakalanan müthiş ivmenin, gelecek sezona taşınması olasılığını artıran bir durum olarak gözüküyor.

Çalışmaya devam ettiler

Ligin tamamlanmasını isteyen kulüplerden bir tanesi olan Anadolu Efes, bu süreç içinde salonunu hep açık tutmuş, oyuncularının toplu halde olmasa da bireysel olarak çalışmalara devam etmesini sağlamıştı. Yabancılarının büyük bölümü de İstanbul’da kaldığı için sezon devam etse, muhtemelen fiziksel olarak da en hazır takım Efes olacaktı. Lacivert-beyazlı ekip, geçtiğimiz günlerde tüm oyuncularını virüs testine tabii tutarken, sonuçların tamamının negatif olduğunu da açıklamıştı.

FIBA için umut var

Anadolu Efes dışında, Avrupa Kupaları’nda favori gösterilen farklı ekiplerimiz de vardı. Kadınlar Eurolegue’de Fenerbahçe Öznur Kablo ve FIBA Europe Cup’ta Pınar Karşıyaka en büyük şampiyonluk adaylarıydı. Pınar Karşıyaka ile birlikte Bahçeşehir Koleji de adını son 4 takım arasına yazdırmıştı. Ancak FIBA’nın organizasyonları bitirmemesi ve Eylül/Ekim aylarında tamamlanacağını açıklaması, bu kulüplerimizin şampiyonluk hayallerinin sürmesini sağladı. Öte yandan Euroleague organizasyonu olan Eurocup’ta da tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan TOFAŞ’ın da şampiyonluk umutları sonlandı.