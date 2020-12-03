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03.12.2020 - 16:28 | | İSTANBUL (İHA) -

Anadolu Efes'in konuğu Baskonia

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 12. haftasında yarın İspanya ekibi Baskonia'yı konuk edecek.

Anadolu Efes'in konuğu Baskonia
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Anadolu Efes, yarın saat 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Saski Baskonia SAD ile karşılaşacak. Mücadele korona virüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Avrupa arenasındaki 697. maçına çıkacak olan İstanbul ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 696 karşılaşmada 394 galibiyet ve 302 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 449. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 448 karşılaşmada 237 galibiyet ve 211 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Baskonia Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 karşılaşmada iki taraf da 1'er galibiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada ise Efes 11 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını deplasmanda 75-64 mağlup etmiş, Baskonia ise Yunanistan temsilcisi Olympiacos’u deplasmanda 90-76 yenmişti. Euroleague’de 11. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 7. sırada, bir maçı eksik İspanyol ekibi ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efesin konuğu Baskonia

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