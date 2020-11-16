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16.11.2020 - 10:02 | | AA

Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında yarın Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih
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Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Avrupa Ligi’nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.Bayern Münih ise 8 karşılaşmada 6 galibiyet alırken 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes’in 694. maçı

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 694. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 693 müsabakada 392 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 446. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 445 mücadelede 235 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

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