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21.05.2020 - 15:49 | |   İSTANBUL (AA) -

Anadolu Efesli oyuncular, yarın koronavirüs testinden geçecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları, yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.

Anadolu Efesli oyuncular, yarın koronavirüs testinden geçecek
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda; A takım yöneticilerinin yanı sıra oyuncular ve çalışanların Kovid-19 testine tabi olacağı bildirildi.

Testlerin kulübün Merter Tesisleri'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Efesli oyuncular, yarın koronavirüs testinden geçecek

Rıza Çalımbay: "Takım olarak hazırız, oynatılacaksa da oynarız. Bunun başka bir yolu yok."
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