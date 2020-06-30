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30.06.2020 - 17:25 | | İSTANBUL (AA)

Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alec Peters ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rekorlarla dolu mücadelemize verdiğin emekler için teşekkürler Alec. Yeni sezonda başarılar." ifadeleri kullanıldı.  Alec Peters, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda Anadolu Efes'in formasını giydi.

Anadolu Efeste ABDli basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı

Peters, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 4,2 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Ligde ise 11 müsabakada lacivert-beyazlı formayı giyen ABD'li basketbolcu, 11,3 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

  

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