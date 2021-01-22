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22.01.2021 - 14:44 |

Anadolu Efes'te Dzanan Musa'nın forma heyecanı

Anadolu Efes'in yeni transferi 21 yaşındaki Dzanan Musa, lacivert-beyazlı formayla yarın ilk kez sahaya çıkacak.

Anadolu Efes'te Dzanan Musa'nın forma heyecanı
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NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten ülkemize transfer olan Dzanan Musa, ING Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu Efes ile yeni anlaşma sağlayan Bosna Hersekli oyuncu, şutör guard pozisyonunda forma giyecek. Genç oyuncu, süre verilmesi halinde yarın saat 20.00'de oynanacak Anadolu Efes-OGM Ormanspor mücadelesinde ilk kez sahaya çıkacak.


Basketbola 8 yaşında KK Bosna XXL Takımı'nda başlayan Red Bull sporcusu Musa, 2015 yılında FIBA U-16 Avrupa şampiyonu olan Bosna Hersek takımının en önemli üyelerinden biriydi. Finalde attığı 33 sayı ile MVP seçilen Dzanan Musa, FIBA U-17 Dünya Kupaları tarihinde bir maçta 50 sayı atan tek oyuncu unvanını elde etmişti.

2018 NBA Draft'ında Brooklyn Nets tarafından 29'uncu sırada seçilen Red Bull sporcusu Dzanan Musa, Anadolu Efes ile 2.5 senelik anlaşma imzaladı.

Anadolu Efeste Dzanan Musanın forma heyecanı

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