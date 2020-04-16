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16.04.2020 - 21:16 | | AA

Anadolu Efes'ten Larkin açÄ±klamasÄ±! NBA opsiyonu...

Anadolu Efes Genel DirektÃ¶rÃ¼ Alper YÄ±lmaz, sezonun tamamlanmasÄ±ndan yana olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÄ±lmaz, TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en Shane Larkin'in durumuna deÄŸindi.

Anadolu Efes'ten Larkin açÄ±klamasÄ±! NBA opsiyonu...

Anadolu Efes Genel DirektÃ¶rÃ¼ Alper YÄ±lmaz, INGÂBasketbol SÃ¼per Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde sezonun tamamlanmasÄ±ndan yanaÂ  olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Anadolu Efes KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de bir ilke imza atarakÂ  gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Dijital Medya BuluÅŸmasÄ±'nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ±Â  yanÄ±tlayan YÄ±lmaz, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ertelenen liglerinÂ  durumlarÄ± konusunda, "Bizim beklentimiz liglerin oynanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde. TÃ¼rkiyeÂ  liginin yÃ¼zde 77'si oynandÄ±, Avrupa Ligi'nde normal sezonun 24 maÃ§Ä± oynandÄ±.Â  KulÃ¼plerin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n, federasyonlarÄ±n Ã§abalarÄ±nÄ±n bir anda Ã§Ã¶pe atÄ±lmasÄ±nÄ±Â  istemiyoruz." dedi.

OlasÄ± senaryolar Ã¼zerine sorularÄ± yanÄ±tlayan YÄ±lmaz, "En tercihÂ  etmeyeceÄŸimiz ÅŸey beyaz sezon olur. AÄŸustostan beri emek harcÄ±yoruz. Her haftaÂ  dÃ¼nya kadar emeÄŸiniz var, yok saymak mantÄ±klÄ± gelmiyor. Ä°lk tercihimizÂ  Â oynanabildiÄŸi kadar oynanmasÄ±. Avrupa Ligi'nde kalan 6 maÃ§Ä±n ve play-off'larÄ±nÂ  oynanmasÄ±ndan yanayÄ±z. MantÄ±klÄ± sÃ¼reler azaldÄ±kÃ§a 8 final oynanabilir. Ä°nÅŸallahÂ  bir ÅŸekilde oynanabilir. 8 finali 4-5 gÃ¼n iÃ§inde oynayabiliriz."Â  deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â Avrupa Ligi BaÅŸkanÄ± ve Ãœst YÃ¶neticisi Jordi Bertomeu'nun sezonuÂ  bitirmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine YÄ±lmaz, organizasyonun oynanmasÄ±Â  yÃ¶nÃ¼ndeki seÃ§enekler konusunda ise "Her tÃ¼rlÃ¼ ihtimal masada. MaÃ§larÄ±n oynanmasÄ±Â  iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± bir ortamÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Avrupa Ligi, maÃ§larÄ± oynatma kararÄ±Â  almasÄ± halinde 31 gÃ¼n Ã¶ncesinden bize haber verecek. Biz de oyuncularÄ±mÄ±zÄ± 3 gÃ¼nÂ  iÃ§in Ã¼lkeye Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±z. Gerekiyorsa bir karantina olacak. Sonra da 14 gÃ¼nÂ  hazÄ±rlanmak iÃ§in sÃ¼re verecekler. Yeterli sÃ¼remiz olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â  Â ifadelerini kullandÄ±.

Larkin'in durumu

TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en Shane Larkin'in durumuna deÄŸinen YÄ±lmaz,Â  "KulÃ¼pte mutlu olduÄŸunu biliyoruz. NBA opsiyonlu anlaÅŸmamÄ±z vardÄ±. TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±Â  olarak devam edebilmesi iÃ§in kadromuzda devam etmesi lazÄ±m. NBA olmazsa opsiyonÂ  olarak sÃ¶zleÅŸmemiz var. Larkin, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene Avrupa'da olacaksa Anadolu EfesÂ  formasÄ± giyeceÄŸini sÃ¶yleyebilirim." diye konuÅŸtu.

YÄ±lmaz, ayrÄ±ca temmuz ayÄ±nda Merterâ€™deki tesislerinden Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ±Â  veÂ  Sinan Erdem Spor Salonuâ€™nun arkasÄ±nda bulunan alanda antrenman tesisi yapmakÂ  iÃ§in baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

DÃ¶rtlÃ¼ Final'e Ä°stanbul Ã¶nerisi

Â THY Avrupa Ligi'nin bir ÅŸehirde oynanmasÄ±yla ilgili seÃ§enek konusundaÂ  YÄ±lmaz, "Ã–yle ÅŸehir olmalÄ± ki 10 Ã¼lkeden de gidilebilir ve dÃ¶nÃ¼lebilir olmalÄ±.Â  AynÄ± anda en az iki maÃ§ oynanacak salonlarÄ± olmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â MaÃ§larÄ±n bir merkezde oynanmasÄ± halinde Ä°stanbul'un da gÃ¼zel bir Ã¶rnekÂ  olabileceÄŸini kaydeden YÄ±lmaz, "Tarihler Ã¼zerinde ihtimalleri konuÅŸup Ã¼zerineÂ  aksiyon alÄ±nacak. DÃ¶rtlÃ¼ Final'e bu sezon KÃ¶ln ev sahipliÄŸi yapacaktÄ±. HepsiniÂ  oynayabiliriz. Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirmek istersek, THY sponsorluÄŸunu ve ikiÂ  iddialÄ± takÄ±m gibi etkenleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek iyi senaryo olabilir."

YÄ±lmaz, TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu yÃ¶neticileriyle de temas halindeÂ  olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Bize 'sezon oynanmazsa fikriniz nedir?' diye sordular.Â  Biz de bu durumda sÄ±ralamanÄ±n olduÄŸu gibi tescil edilmesini ilettik." ÅŸeklindeÂ  konuÅŸtu.

Â Gelecek sezon iÃ§in takÄ±mÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± tutmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleriniÂ  vurgulayan YÄ±lmaz, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezon bÃ¼tÃ§elerin kÃ¼Ã§Ã¼leceÄŸini tahmin ediyoruz. Ne kadarÂ  kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼r bunu Ã¶ngÃ¶rmek kolay deÄŸil. NBA konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekeceÄŸimiziÂ  dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum, draftlarÄ± da ertelemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Avrupa Ligi oynayabilirsekÂ  oyuncu maaÅŸlarÄ±yla, kontratlarÄ±yla ilgili ortaklaÅŸa bir anlaÅŸma Ã¼zerindeÂ  duruyoruz. Sezonun uzamasÄ± halinde opsiyonlarÄ±n ileri tarihe ertelenmesi gibi birÂ  sÃ¼rÃ¼ madde geÃ§ecek. Oyuncu bazlÄ± daha deÄŸiÅŸik modifikasyonlar yapmamÄ±z gerekenÂ  durumlar olacaktÄ±r."

"OyuncularÄ±n saÄŸlÄ±k durumu iyi"

Â Kadroda bulunan oyuncularÄ±n da heyecanla maÃ§larÄ±n yeniden oynanmasÄ±nÄ±Â  beklediÄŸini anlatan YÄ±lmaz, "OyuncularÄ±n bÃ¶yle iyi giden bir sezonu oynayarakÂ  bitirmek istediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Larkin, Anderson, Beaubois, Peters ve SingletonÂ  yurt dÄ±ÅŸÄ±nda. OyuncularÄ±n saÄŸlÄ±k durumu iyi. Antreman yapamamaktan ÅŸikayetÂ  etseler de destek veriyoruz. Son maÃ§Ä± 17 Mart'ta oynadÄ±k, neredeyse bir aydÄ±rÂ  antrenman yapmÄ±yoruz. Bu ciddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaratÄ±yor. Gelecek oyuncularÄ±n 14 gÃ¼nÂ  karantina sÃ¼resini de dikkate alÄ±rsak kademe kademe antrenman yapabileceÄŸimiziÂ  dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GeÃ§miÅŸindeki rahatsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± Larkin sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayabilirdi, oÂ  da iyi durumda." diye konuÅŸtu.

Anadolu Efesli oyuncularÄ±n sezonu bitirme ve hedeflere ulaÅŸmaÂ  konusunda Ã§ok istekli olduÄŸunu anlatan YÄ±lmaz, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

Â "OyuncularÄ±mÄ±za 'aman gelme' desek bile onlarÄ±n 'hayÄ±r geleceÄŸiz veÂ  oynayacaÄŸÄ±z' diyeceÄŸini biliyoruz. OyuncularÄ±mÄ±z son uÃ§aÄŸa kadar bekledi.Â  Giderken bana merak etmememi, Ã§ok iyi ÅŸekilde dÃ¶neceklerini ve istediÄŸimiz kupayÄ±Â  beraber kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylediler."

Â BazÄ± oyuncularÄ±n virÃ¼s korkusuyla TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkatiÂ  Ã§eken YÄ±lmaz, "Ailelerin yanÄ±nda olmak istedikleri iÃ§in gittiler. Burada kalanlarÂ  hallerinden memnun. Dunston'Ä±n eÅŸi Yunan. EÅŸinin 'Ben Yunanistan'a bile gitmem,Â  burada kalacaÄŸÄ±m' dediÄŸini biliyorum. Moerman 'ben hiÃ§bir ÅŸekilde Ä°spanya'yaÂ  gitmem' dedi. Micic de kalmayÄ± tercih etti." ifadelerini kullandÄ±.

TakÄ±mdaki oyuncularÄ±n sÃ¶zleÅŸmeleriyle ilgili bilgi veren YÄ±lmaz,Â  ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Beaubois, Moerman, Simon ve Dunston'Ä±n seneye de sÃ¶zleÅŸmeleriÂ  bulunuyor. DiÄŸer oyuncularÄ±n sÃ¶zleÅŸmeleri bitiyor. AynÄ± kadroyu korumakÂ  istiyoruz. Åžu anda bu konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§inde deÄŸiliz. Ã–nÃ¼mÃ¼ze Ã§Ä±kacak tabloyuÂ  gÃ¶rmemiz gerekiyor."

"Herkes iÃ§in zor dÃ¶nem"

YaÅŸanan salgÄ±n sonrasÄ± diÄŸer kulÃ¼plerle temaslarÄ±nÄ±n ne olduÄŸuÂ  yÃ¶nÃ¼ndeki soruya YÄ±lmaz, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"GeÃ§en sezondan beri resmi olmasa da KulÃ¼pler BirliÄŸi ÅŸeklindeÂ  oluÅŸturduÄŸumuz yapÄ±yÄ± devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda bÃ¼tÃ¼n koordinasyonuÂ  Tolga Ã–ngÃ¶ren yapÄ±yor. Kriz Ã¶ncesinde de sonrasÄ±nda diÄŸer kulÃ¼plerle iletiÅŸimÂ  iÃ§indeyiz. KarÅŸÄ±yaka, TOFAÅž, FenerbahÃ§e, Gaziantep ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz oldu. FikirÂ  alÄ±ÅŸveriÅŸimiz oldu."

BazÄ± kulÃ¼plerin yabancÄ± oyuncularla sÃ¶zleÅŸmelerini sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ  hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine YÄ±lmaz, "Herkes iÃ§in zor dÃ¶nem.Â  BÃ¼tÃ§elerin kÃ¼Ã§Ã¼leceÄŸiniÂ  tahmin ediyoruz ama ne kadar kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼r tam bilemiyoruz. OyuncularÄ±yla sÃ¶zleÅŸmesiniÂ  fesheden kulÃ¼pler olduÄŸu gibi 'ligler devam ederse gelir oynarsÄ±nÄ±z' diyenÂ  kulÃ¼pler de oldu. Biz Avrupa Ligi ve Basketbol SÃ¼per Ligi'nin oynanma ihtimaliniÂ  dÃ¼ÅŸÃ¼nerek oyuncularÄ±mÄ±zÄ± hazÄ±r tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. HiÃ§bir oyuncuyla sÃ¶zleÅŸmeÂ  feshetmedik. Feshedenlerin oyuncularÄ± dÃ¶ndÃ¼rme imkanÄ± olmayacak. SÃ¶zleÅŸmeleriÂ  feshetmeyen takÄ±mlarÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ kadrolarla mÃ¼cadele edeceÄŸini biliyoruz."Â  ifadelerini kullandÄ±.

Kovid-19'dan dolayÄ± her alanda kÃ¼Ã§Ã¼lme olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken YÄ±lmaz,Â  "Bu krizde en kolay toparlanabilecek alanlardan biri spor ekonomisi olacaktÄ±r.Â  Ä°nsanlarÄ±n seyretmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± bir endÃ¼stri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â  Anadolu Efes olarak bizde de kÃ¼Ã§Ã¼lme olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Hangi ÅŸirketler krizdenÂ  Ã§Ä±kmaz bunu Ã¶ngÃ¶rmek kolay deÄŸil. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezon iÃ§in yÃ¼zde 30-40 kÃ¼Ã§Ã¼lmeÂ  bekliyorum. Bizim kaybÄ±mÄ±z yÃ¼zde 27-30 gibi sÃ¶yleyebiliriz. Avrupa Ligi'ninÂ  oynanmayacaÄŸÄ±nÄ±, TV Ã¶demeleri, baÅŸarÄ± primleri, iddia gelirlerinin Ã¶denmediÄŸiniÂ  dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek yÃ¼zde 30 kayÄ±p olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efesten Larkin aÃ§Ä±klamasÄ± NBA opsiyonu...

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