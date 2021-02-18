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18.02.2021 - 07:17 | | Sporx

Ancelotti'den Manchester City itirafı!

Everton manejeri Carlo Ancelotti, Premier Lig'de şampiyonluğu kazanacak takımın Manchester City olacağını söyledi.

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Everton menajer Carlo Ancelotti, Manchester City'e kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyon olmasını düşündüğü kulübü açıkladı.

3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli İtalyan hoca, "Bugün şampiyona kaybettik, bu benim düşüncem! Bu konuda başka bir takım söyleyemiyorum" sözleriyle Manchester City'nin şampiyon olacağını belirtti. Ancelotti rakibine övgüler yağdırmaya devam ederek, "Manchester City şu anda iyi hamleler yapıyor. Çok kaliteli kadroları var, inanıyorlar ve güçlüler. Biz de güçlü yanlarımızla denemeler yaptık ama Rodri, Ruben Dias, Laporte'ye karşı zordu" dye konuştu.

Ancelotti maç 1-1 devam ettiği bölümde oyundan kopmayan takımını tebrik ettiğini söylerken mağlup olmalarına rağmen kazanmak isteyen bir görüntü çizdiklerinin de altını çizdi.

Everton, Manchester City mağlubiyetiyle 37 puanda kaldı.

Ancelottiden Manchester City itirafı

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