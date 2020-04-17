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17.04.2020 - 20:15 |

Anderlecht, Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı!

Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı

Anderlecht, Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı!

Anderlecht, tüm aramalarına karşın Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığı duyuruldu.

Nasri'nin bireysel olarak antrenman yapması ve bu antrenman sonuçlarını Belçika kulübüne göndermesi gerekiyordu. Ancak Fransız oyuncunun bunu yapmadığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Bu sezon Anderlecht ile 9 maça çıkan Nasri 2 gol kaydetti.

Öte yandan, 2017-2018 yılları arasında Antalyaspor forması giyen Nasri, çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Anderlecht, Samir Nasriye ulaşamadığını açıkladı

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