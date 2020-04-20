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20.04.2020 - 15:30 | | Ajansspor

Anderlecht'ten Babel'e veto! Nasri detayı...

Belçika'nın köklü kulübü, yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon eurodan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.

Anderlecht'in transfer listesinde yer alan, Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden ve devre arasında Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a kiralanan Ryan Babel ile ilgili Belçika ekibi kararını verdi.

Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'e transfer olması durumunda 5 milyon Euro'ya mal olacağı ve aynı zamanda Babel'in yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Belçika ekibi bu transfer ile ilgili kararını da verdi.

2.5 milyon eurodan fazla ödemek istemiyor

Anderlecht yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon eurodan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.

Haberde, Anderlecht'in yıldız oyuncu Samir Nasri ile sorun yaşadığı ve bu yüzden Babel transferinden de risk almak istemediği öğrenildi. Sonuç olarak Belçika Ligi ekibi Ryan Babel transferinden vazgeçti.

6 gol 2 asist

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu 6 gol ve 2 asist kaydetti.

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