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05.09.2020 - 12:06 |

Anderson, Adana Demirspor U16'nın başına geçti

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na Manchester United'ın Brezilyalı eski futbolcusu Anderson getirildi.

Anderson, Adana Demirspor U16'nın başına geçti
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Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda; Futbol Akademisi 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na, 2018-2019 sezonunda Adana Demirspor'a transfer edilen, daha sonra profesyonel kariyerini noktalayan Anderson'un getirildiği bildirildi.

Anderson'la beraber Adana Demirspor 16 Yaş Altı Takımı'nda Kemal Oskay, performans ve atletik antrenörü Azizcan Kale ve fitness antrenörü Cevahir Çaçan'ın da görev yapacağı belirtildi.

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Anderson, Adana Demirspor U16nın başına geçti

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