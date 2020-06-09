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09.06.2020 - 23:09 | | AA

Andrea Iannone CAS'a baÅŸvurdu

Ä°talyan motosikletÃ§i Andrea Iannone, spordan 18 ay men edilmesi nedeniyle UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) baÅŸvurdu.Â

Andrea Iannone CAS'a baÅŸvurdu
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MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele eden Ä°talyan motosikletÃ§i Andrea Iannone, spordan 18 ay men edilmesi nedeniyle UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) baÅŸvurdu.Â 

CAS'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Iannone'nin yasaklÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle UluslararasÄ± Motosiklet Federasyonu tarafÄ±ndan AralÄ±k 2019'da verilen 18 aylÄ±k men cezasÄ±na itiraz ettiÄŸi duyuruldu.Â 

DÃ¼nya Dopingle MÃ¼cadele AjansÄ±nÄ±n (WADA) ise Iannone'ye verilen 18 aylÄ±k cezanÄ±n 4 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in itirazda bulunduÄŸu belirtildi.

Andrea Iannone CASa baÅŸvurdu

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