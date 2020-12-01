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01.12.2020 - 12:18 | | SİDNEY (AA)

Andrew Bogut basketbolu bıraktı

Avustralyalı pivot Andrew Bogut, büyük kısmı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen aktif kariyerini noktaladı.

Andrew Bogut basketbolu bıraktı
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36 yaşındaki Bogut, kendisine ait "Rogue Bogues" isimli podcast yayınında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından emekli olmayı planladığını ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen organizasyonu beklemeye, fiziksel ve zihinsel açıdan hazır olmadığını belirtti. 2005 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks'ın ilk sıradan seçtiği Bogut, 14 sezonluk kariyerinde Bucks'ın yanı sıra Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta oynadı

Warriors formasıyla 2015'te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA'de 9,6 sayı ve 8,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Son 2 sezondur ülkesinin Sidney Kings takımında forma giyen Bogut'ı, sırtındaki ve ayak bileğindeki sakatlıklar zorluyordu.

Andrew Bogut basketbolu bıraktı


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