MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
04.09.2020 - 10:58 | | ANKARA (AA)

Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti

ABD Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye ile katılan Büyük Britanyalı Andy Murray, organizasyona ikinci turda veda etti.

Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
ABONE OL

 

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dördüncü gününde 2012 yılı şampiyonu Andy Murray, 15 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile tek erkekler ikinci turunda karşılaştı. Murray karşısında mücadeleyi baştan sona üstün götüren 20 yaşındaki Auger-Aliassime, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Tek kadınlarda Sabalenka elendi 

Kariyerinde iki grand-slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka, 5 numaralı seribaşı olan vatandaşı Aryna Sabalenka'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Tek kadınlar ikinci turunda 3 numaralı seribaşı 38 yaşındaki ABD'li Serena Williams ise Rus Margarita Gasparyan ile karşılaştı. 1 saat 33 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Serena Williams, üçüncü turda turnuvanın 2017 yılı şampiyonu vatandaşı Sloane Stephens'in rakibi oldu.

Beşinci günün programı

ABD Açık'ın beşinci gün maçlarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, üçüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile korta çıkacak. 4 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise Hırvat Borna Coric karşısında dördüncü tur vizesi arayacak.  Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile Ukraynalı Marta Kostyuk, 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile de ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya gelecek.

Andy Murray ABD Açıka ikinci turda veda etti
 

Alanyaspor yeni transferini tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
    Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
  2. Transfer Haberleri | Jeremain Lens'ten Beşiktaş'ı şoke eden talep!
    Transfer Haberleri | Jeremain Lens'ten Beşiktaş'ı şoke eden talep!
  3. Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi
    Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi
  4. Son dakika | Galatasaray Erkek Voleybol takımında koronavirüs vakası
    Son dakika | Galatasaray Erkek Voleybol takımında koronavirüs vakası
  5. Süper Lig'in ilk yarısında seyircisiz derbiler belli oldu!
    Süper Lig'in ilk yarısında seyircisiz derbiler belli oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı

NBA play-off'larında Toronto Raptors, son saniye basketiyle kazandı

NBA play-off'larında Toronto Raptors, son saniye basketiyle kazandı

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...

Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao kalıyor!

Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao kalıyor!

Sıradaki Haber