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HaberlerTenis Haberleri Andy Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak
27.12.2020 - 19:53 |

Andy Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye (wildcard) ile katılacak.

Andy Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak
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Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye (wildcard) ile katılacak.

Turnuva direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tenisçinin organizasyonda yer alacağını belirterek, "Andy'ye kollarımızı açarak Melbourne'e 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2019'daki Avustralya Açık'ın ardından kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 3 hafta ertelenen 2021 Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Andy Murray, Avustralya Açıka özel davetiyeyle katılacak

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