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26.08.2020 - 12:04 | | İSTANBUL (AA) -

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

Western & Southern Açık'ta mücadele eden tenisçiler Andy Murray ve Serena Williams, üçüncü turda elendi.

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanında 129. sıraya kadar gerileyen Murray, Kanadalı Milos Raonic ile karşılaştı.

Rakibinin kendisine karşı 8 maçlık galibiyet serisine son veren Raonic, mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanan 38 yaşındaki Serena Williams, dünya 21 numarası Yunan Maria Sakkari'ye 7-5, 6-7 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Djokovic ve Osaka çeyrek finalde

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka da Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 raket arasına kaldı.

Andy Murray ve Serena Williamstan erken veda

 

 

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