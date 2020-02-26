Anelka: "Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isterim"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fransız yıldız sarı-lacivertli kulübe dönmek istediğini açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

'Taraftarlarımız ve Fenerbahçe camiası Ali Koç'a zaman vermeli. Başkan olmak kolay değil. Taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşaa etmek zaman alır. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum.' Kulübüme herhangi bir görevle dönmeyi çok isterim.Bazı kişiler para, ben de bilgi ve tecrübemi verebilirim. İnşallah yeniden buluşuruz ve hep beraber yeni zaferler kazanırız.Sizi seviyorum."