Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret
06.11.2018 - 20:26 | | AA

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılmaz, kulübün Beştepe Tesisleri'nde Yiğiner'e ziyarette bulundu.

MKE Ankaragücü'nün son haftalarda aldığı galibiyetlerle bir çıkış yakaladığını belirten Servet Yılmaz, sarı-lacivertli takımı yakından takip ettiğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de yeni bir kadro ile mücadele ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Altı yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Ankaragücü, lige renk kattı. Ankaragücü çok hırslı ve coşkulu bir oyun sergiliyor. Böyle devam ederse Avrupa kupalarına katılacağından kuşkum yok. Başarılarınızın devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Statta taraftarlara yönelik yapılan aramalar ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterileceğini de belirten Yılmaz, sahaya yabancı madde atılmadığı sürece ayakkabı çıkararak arama sürecinin bir daha yaşanmayacağını da kaydetti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini anlatan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner de Yılmaz'a teşekkür etti.

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber