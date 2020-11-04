Ankara Keçiörengücü: 6 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi. Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi. Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı. Osmanlıspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Barkın Kara xx, Ali Kılıç xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xxx, Abdulkadir Korkut xxx, Osman Keçelioğlu xxx, Ogün Bayrak xx (Emre Uğur Uruç dk. 79 x), İrfan Akgün xxx (Bilal Budak dk. 76 x), Barış Alper Yılmaz xx (Ayoub dk. 73 x), Alabi xx, Mustafa Ilır xx (Erdal Öztürk dk. 79 x), Dodoo xxx, Manaj xxx, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx

Yedekler: Boran Güngör, Samet Akaydin, Soner Gönül, Kone, Cem Ekinci

Teknik Direktör: İlker Püren

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ x, Selim Dedekoç x, Özkan Zileli x (Ertuğrul Eramil dk. 77 x), Alper Sürücü x, Sefer Kanıtemiz x, İsmail Baran Karakoç x (İnanç Ülken dk. 64 x), Oktay Eramil x (İlhan Aslanoğlu dk. 64 x), Kayhan Arduç x, Ömer Buğdaycı x (Ahmet Özan dk. 77 x), Erçağ Evirgen x (Burak Kara dk. 54 x), Enes Yılmaz x

Yedekler: Emirhan Emir, Halil İbrahim Koçak

Teknik Direktör: Enver Şen

Goller: Dodoo (dk. 3), Osman Keçelioğlu (dk. 61), Manaj (dk. 70 ve 90+1), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 80 ve 88) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Sefer Kanıtemiz (Büyükçekmece Tepecikspor), Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)