13.09.2020 - 13:42 | | ANKARA (AA) -
Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 yaşındaki Malili oyuncu Saliou Guindo'yu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde oynayan santraforla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Saliou Guindo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nazım Sangare analizi