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13.09.2020 - 13:42 | | ANKARA (AA) -

Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 yaşındaki Malili oyuncu Saliou Guindo'yu kadrosuna kattı.

Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde oynayan santraforla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Saliou Guindo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nazım Sangare analizi

 

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