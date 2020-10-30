TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'nde teknik heyetten bir kiÅŸinin Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasÄ±nda Ä°stanbulspor ile oynayacaÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼sabaka Ã¶ncesinde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testlerinde, teknik heyetimizden bir kiÅŸide pozitif sonuca rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AntrenÃ¶rÃ¼mÃ¼z iÃ§in gerekli izolasyon ve takip sÃ¼recine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.