Ankaragücü, Afyon'da sahaya çıkacak

Yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nun yeni sezon başına yetişememesi ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Ankaragücü'nün iç saha maçlarını Afyon Zafer Stadyumu'nda oynaması kararlaştırılmıştı.

Ligdeki 2 iç saha maçını Osmanlı Stadı'nda oynayan Ankaragücü, 3'üncü iç saha maçında ise Afyonkarahisar'da sahaya çıkacak.