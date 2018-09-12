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12.09.2018 - 17:04 | | ANKARA / DHA

Ankaragücü, Afyon'da sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun 5'inci haftadaki iç saha maçını Afyonkarahisar'da oynayacak. Başkent ekibi, 15 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de Akhisarspor'la Afyon Zafer Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü, Afyon'da sahaya çıkacak
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Yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nun yeni sezon başına yetişememesi ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Ankaragücü'nün iç saha maçlarını Afyon Zafer Stadyumu'nda oynaması kararlaştırılmıştı.

Ligdeki 2 iç saha maçını Osmanlı Stadı'nda oynayan Ankaragücü, 3'üncü iç saha maçında ise Afyonkarahisar'da sahaya çıkacak.

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