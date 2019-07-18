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18.07.2019 - 14:10 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü, Alihan Kubalas'la imzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, savunma oyuncusuAlihan Kubalas ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ankaragücü, Alihan Kubalas'la imzaladı
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz 3 sezon boyunca başarılı bir şekilde formamızı terleten, 2 şampiyonluk yaşayan Alihan Kubalas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan'ın da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki stoper Alihan Kubalas, "Açıkçası duyguluyum. Ankaragücü benim ailem oldu. Burada yeri geldi üzüldük yeri geldi çok mutlu anlar yaşadık. Bir an olsun pes etmedim. Arma için mücadele ettim, mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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