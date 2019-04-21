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21.04.2019 - 15:26 |

Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0
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Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Atiker Konyaspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya yükseltirken, Konyaspor ise 37'ye çıkarttı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Yatabare’nin pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

16. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Djedje'nin vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

26. dakikada Atiker Konyaspor takımının sol taraftan kullandığı korner atışında top penaltı noktası civarında Fofana’da kaldı. Bu oyuncunun şutunda top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Orgill sağ çaprazdan topla ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top direğe çarptı ve dışarı çıktı.

52. dakikada ön direğe yapılan ortada Boyd'un kafasını savunma karşıladı, Sacko seken topa vurdu ve kaleci Serkan meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

65. dakikada Altay'ın pası kısa düştü, ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali şutunu çekti, kaleci Altay topun önüne atladı ve gole izin vermedi.

78. dakikada Canteros'un pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak, topu kalecinin üzerine vurdu.

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak, topu kale direğinin sağından auta attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sacko, Sedat Ağçay, Djedje, Boyd, Canteros, Orgill
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Jevtovic, Jonsson, Yatabare

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